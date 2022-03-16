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Рада увеличила расходы госбюджета на армию за счет кредита Британии на 1,7 млрд фунтов
Верховная рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". Документ поддержали 342 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Документ 7167 увеличивает расходы специального фонда Министерству обороны Украины в объеме в объеме 67,565 млрд грн за счет кредитных средств, привлеченных государством от правительства Великобритании. Реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита государственного бюджета и объема государственного долга. В будущих бюджетных периодах будет проводиться обслуживание и погашение привлеченного кредита, объем которого составляет 1,7 млрд фунтов стерлингов
Законом предусмотрено, что в 2022 году, средства государственного дорожного фонда направляются в первую очередь на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, полученным государством или под государственные гарантии, на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования, и могут направляться на другие цели исключительно после выполнения всех долговых обязательств в 2022 году
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