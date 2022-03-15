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Ущерб от действий оккупантов в Украине уже составил 500 млрд долларов - Минфин
15:41 15.03.2022 |
Убытки от действий российских оккупантов в Украине составляют по меньшей мере треть ежегодного ВВП страны. По предварительным данным, это не менее 500 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра финансов Сергея Марченко.
По его словам, на 10 областей, где сейчас идут боевые действия, приходится половина ВВП Украины. Одни из важнейших точек - это Харьков, Киев и Мариуполь.
"Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери составят от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов. Точно можно будет посчитать только после войны", - заявил Марченко.
Кроме того, он добавил, что резко снизились доходы бюджета из-за бездействия таможни.
"На таможне мы собираем от силы 15% поступлений мирного времени. Несмотря на то, что Одесса не оккупирована, одесская таможня не функционирует. А она приносила до 20% поступлений. Киевская таможня тоже остановилась, функционирует только западное направление", - отметил министр.
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