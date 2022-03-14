Финансовые новости
- |
- 14.03.22
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
МВФ ожидает роста госдолга Украины в 2022г с 50% ВВП до 60% ВВП
22:40 14.03.2022 |
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует увеличение соотношения государственного и гарантированного государством долга Украины к ВВП в 2022 году с 50,2% до 60,3%.
"Среднесрочная траектория (обновленного прогноза) остается примерно на 10 процентных пунктов выше (предыдущего прогноза), а ее нисходящий трек зависит от быстрого восстановления роста реального ВВП и реализации первичных профицитов, как и прогнозировалось", - говорится в материалах Фонда от 7 марта, подготовленных к выделению экстренного финансирования Украине на $1,4 млрд и опубликованных на его сайте в понедельник.
Согласно им, сохранение геополитической напряженности и/или отклонений в экономической политике может поставить под угрозу эту траекторию.
"Базовые прогнозы предполагают, что к 2026 году внешний долг упадет ниже 50% ВВП, однако это является предметом повышенной неопределенности и потенциально более высокого внешнего финансирования из-за рисков, связанных с макроэкономическими потрясениями", - отмечает МВФ.
В отношении курса гривни Фонд ушел от каких-либо конкретных оценок, однако спрогнозировал, что курс должен снизиться в ближайшей перспективе из-за негативных шоков для экономики, но затем стабилизируется в среднесрочной перспективе по мере начала восстановления.
МВФ напомнил, что на фоне эскалации геополитической напряженности гривня подешевела с начала года до 24 февраля, когда Россия напала на Украину, примерно на 7% - до 29,5 грн/$1. Валютный рынок был приостановлен, и курс был зафиксирован Нацбанком на этом уровне. "Предполагается, что обменный курс останется фиксированным на время конфликта, и ожидается некоторое снижение курса по мере постепенной либерализации контроля и стабилизации экономики до конца года", - говорится в материалах.
Что касается инфляции, то Фонд отмечает, что она, вероятно, сохранится на более высоких уровнях дольше, чем ожидалось ранее. "Уровни с однозначным числом вероятны только в 2023 году, а целевой уровень в 5% - в 2025 году из-за перебоев с поставками и давления на расходы для удовлетворения потребностей, возникающих в результате конфликта", - считают в МВФ, прогнозируя рост инфляции в этом году до 20% с 10% в 2021 году и 5% в 2020 году.
Как сообщалось, госдолг Украины в коронакризис в 2020 году вырос с 50,5% ВВП до 61% ВВП, однако в минувшем году снизился до 50,2% ВВП.
МВФ по состоянию на 7 марта оценивал падение ВВП Украины в этом году в 10%, однако отмечал, что при затягивании войны оно будет существенно большим.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия уже потеряла 50% экспорта нефти — Михаил Крутихин
|«Вы — часть экономического фронта». Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе
|«Укрпочта» выбрала эскиз марки «Русский корабль, иди на#уй!»
|Байден подписал указ, запрещающий поставку долларовых банкнот в РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МВФ ожидает роста госдолга Украины в 2022г с 50% ВВП до 60% ВВП
|МВФ оценивает финансовый разрыв Украины в 2022г от $4,8 млрд до $7,4 млрд
|Кабмин упростил утверждение бюджетных программ
|Всемирный банк объявил о дополнительном финансировании Украины на $200 млн
|Минфин проведет третий аукцион по продаже военных облигаций 15 марта
|МВФ предварительно оценивает спад ВВП Украины в 2022г в 10%
Это интересно
|В Google считают, что планшеты обгонят по продажам ноутбуки «в не слишком отдалённом будущем»
|Россияне лишились антивирусов Avast, Norton и Bitdefender
|eBay приостановил возможность продажи товаров участниками из России
|Вторжение России в Украину остановило половину мирового производства неона для чипов, - Reuters
|YouTube заявляет о блокировке каналов российских госСМИ по всему миру и прекращении монетизации в РФ
|Британцы поставили рекорд температуры плазмы в компактном термоядерном реакторе — «термояд в каждый дом» обретает черты
|Россию оставили без покемонов. Разработчик и издатель игры Pokemon Go приостановил доступ к своим играм в России