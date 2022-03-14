МВФ ожидает роста госдолга Украины в 2022г с 50% ВВП до 60% ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует увеличение соотношения государственного и гарантированного государством долга Украины к ВВП в 2022 году с 50,2% до 60,3%.

"Среднесрочная траектория (обновленного прогноза) остается примерно на 10 процентных пунктов выше (предыдущего прогноза), а ее нисходящий трек зависит от быстрого восстановления роста реального ВВП и реализации первичных профицитов, как и прогнозировалось", - говорится в материалах Фонда от 7 марта, подготовленных к выделению экстренного финансирования Украине на $1,4 млрд и опубликованных на его сайте в понедельник.

Согласно им, сохранение геополитической напряженности и/или отклонений в экономической политике может поставить под угрозу эту траекторию.

"Базовые прогнозы предполагают, что к 2026 году внешний долг упадет ниже 50% ВВП, однако это является предметом повышенной неопределенности и потенциально более высокого внешнего финансирования из-за рисков, связанных с макроэкономическими потрясениями", - отмечает МВФ.

В отношении курса гривни Фонд ушел от каких-либо конкретных оценок, однако спрогнозировал, что курс должен снизиться в ближайшей перспективе из-за негативных шоков для экономики, но затем стабилизируется в среднесрочной перспективе по мере начала восстановления.

МВФ напомнил, что на фоне эскалации геополитической напряженности гривня подешевела с начала года до 24 февраля, когда Россия напала на Украину, примерно на 7% - до 29,5 грн/$1. Валютный рынок был приостановлен, и курс был зафиксирован Нацбанком на этом уровне. "Предполагается, что обменный курс останется фиксированным на время конфликта, и ожидается некоторое снижение курса по мере постепенной либерализации контроля и стабилизации экономики до конца года", - говорится в материалах.

Что касается инфляции, то Фонд отмечает, что она, вероятно, сохранится на более высоких уровнях дольше, чем ожидалось ранее. "Уровни с однозначным числом вероятны только в 2023 году, а целевой уровень в 5% - в 2025 году из-за перебоев с поставками и давления на расходы для удовлетворения потребностей, возникающих в результате конфликта", - считают в МВФ, прогнозируя рост инфляции в этом году до 20% с 10% в 2021 году и 5% в 2020 году.

Как сообщалось, госдолг Украины в коронакризис в 2020 году вырос с 50,5% ВВП до 61% ВВП, однако в минувшем году снизился до 50,2% ВВП.

МВФ по состоянию на 7 марта оценивал падение ВВП Украины в этом году в 10%, однако отмечал, что при затягивании войны оно будет существенно большим.

