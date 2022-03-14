МВФ оценивает финансовый разрыв Украины в 2022г от $4,8 млрд до $7,4 млрд

Финансовый разрыв Украины в 2022 году оценивается от $4,8 млрд по методу баланса платежей до $7,4 млрд по методу фискального баланса, такие оценки дал Международный валютный фонд (МВФ) по состоянию на 7 марта в материалах к экстренному финансированию Украины на $1,4 млрд, опубликованных на его сайте в понедельник.

"На нынешнем этапе оценки годового бюджетного дефицита финансирования подвержены высокой степени неопределенности. Довоенные валовые потребности в бюджетном финансировании составляли около $19,5 млрд, при этом в значительной степени зависели от внутреннего финансирования. Если предположить, что дефицит увеличится примерно на 3% ВВП (по базовому сценарию), и с учетом уже выделенных $4,5 млрд новой официальной финансовой поддержки все еще остается дефицит бюджетного финансирования в размере около $7,4 млрд (4% ВВП)", – отмечается в документе.

Согласно ему, некоторое внутреннее банковское финансирование будет доступно, в том числе за счет дальнейшего выпуска военных облигаций, возможно также прямое финансирование бюджета Нацбанком. Однако в целом дефицит необходимо будет покрыть за счет широкомасштабной мобилизации дополнительного льготного международного официального финансирования, чтобы избежать его монетизации.

МВФ указал также, что по методу баланса платежей финансовый разрыв ниже – $4,8 млрд и, как ожидается, будет покрыт за счет официального финансирования Фонда, а также Всемирного банка, Европейского Союза, других МФО, двусторонних партнеров по "Большой семерке" и ряда других.

В то же время МВФ отметил, что оценки дефицита финансирования, представленные в отчете, следует рассматривать как абсолютный минимум и "мост" к тому времени, когда всесторонняя оценка послевоенного ущерба позволит адекватно оценить общие потребности в финансировании, которые, вероятно, будут значительно выше, чем текущая оценка.