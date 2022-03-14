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Кабмин упростил утверждение бюджетных программ
22:01 14.03.2022 |
Кабинет министров упростил утверждение бюджетных программ и других бюджетных документов, а также порядок казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств в условиях военного положения.
Соответствующее постановление Кабмина от 13 марта №267 обнародовано на "Урядовом портале".
Документ предусматривает, в частности, оперативное утверждение смет, планов ассигнований общего фонда бюджета, планов предоставления кредитов и прочих документов без согласования с Министерством финансов.
Помимо этого, постановление позволяет оперативно утверждать документы, которые используются в бюджетном процессе, руководителя и/или заместителями руководителей министерств и других центральных органов исполнительной власти, госадминистраций и исполнительных органов местных советов.
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