Всемирный банк объявил о дополнительном финансировании Украины на $200 млн

Всемирный банк объявил о выделении почти $200 млн дополнительного и перепрограммированного финансирования для поддержки социальных услуг в Украине для уязвимых групп населения, говорится в сообщении банка в понедельник.

"Финансирование будет поддерживать основные социальные услуги; общая сумма мобилизованной Всемирным банком поддержки для Украины в настоящее время составляет более $925 млн", – отмечается в релизе.

ВБ напомнил, что из этой суммы $350 млн уже были выплачены Украине, а в целом это финансирование является частью пакета поддержки в размере $3 млрд, который Группа Всемирного банка ранее объявила для Украины на ближайшие месяцы.

В сообщении также указывается, что в рамках усилий по мобилизации средств Австрия внесла EUR10 млн в многосторонний трастовый фонд (MDTF), созданный Всемирным банком для облегчения направления грантовых ресурсов от доноров в Украину. Это увеличивает текущую общую сумму этого фонда до $145 млн.

"Продолжающаяся война по-прежнему приводит к тяжелым человеческим жертвам и создает дефицит финансирования, который ставит под угрозу способность уязвимых групп людей в Украине удовлетворять основные потребности", — приводятся в релизе слова президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

Как сообщила в понедельник ВОЗ, текущее оценочное число пострадавших в Украине от военного наступления России составляет 18 млн человек, из которых 6,7 млн являются внутренне перемещенными лицами. Помимо того, по данным ООН, свыше 2,8 млн человек покинули страну c начала войны 24 февраля.