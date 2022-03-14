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МИД призывает бойкотировать не ушедшие из России компании, Кулеба огласил список
15:50 14.03.2022 |
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает аморальной работу на российском рынке западных компаний и заявил о необходимости побуждать их к этому решению.
Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда"
Министр напомнил, что многие компании решили полностью уйти с российского рынка
"Международный бизнес должен уходить из России как по моральным, так и по прагматическим соображениям. Во-первых, работа в стране варваров - это удар по репутации. Никто не хочет ассоциироваться с военными преступлениями. Во-вторых, российская экономика стремительно приближается к краху. Компании пытаются уйти сейчас, чтобы не изымать капиталы из-под завалов позже. Российских", - пояснил он, напомнив также, что РФ рассматривает даже возможность национализации иностранных активов.
"Путин разрушил инвестиционный климат", - подчеркнул Кулеба.
По подсчетам МИД, по состоянию на 14 марта 209 западных компаний полностью ушли из России и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично. "Мы этим (частичным прекращением) недовольны, мы знаем эти компании, знаем их трюки, маневры с попытками остаться на рынке РФ и будем их дожимать", - заявил Кулеба.
В то же время 26 компаний он выделил отдельно и назвал поименно.
Есть несколько крупных компаний, которые до сих пор не ушли из России. Это торговые сети Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовары Pirelli и Bridgestone Tires, отели Accor и Intercontinental. В сфере машиностроения это OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Косметика и сопутствующие товары - Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, Табачная продукция - Philips Morris. Пищевая промышленность и рестораны - Papa John's и Kellogg. Медицина - Bayer. Банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Gé Sanpaolo", - перечислил Кулеба.
Министр также публично призвал украинских и западных потребителей наказать этот бизнес бойкотированием. "Я еще раз призываю их покинуть российский рынок как можно скорее, а остальные правительства и потребителей - бойкотировать эти компании, пока они не прекратят работу в России", - заявил Кулеба.
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