Военное положение: работодатель не может отправлять в отпуск без сохранения зарплаты

Министерство экономики заявило, что в украинском законодательстве не предусмотрено оформление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателя.

Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе.

Согласно разъяснения, если в связи с военными действиями предприятие не может функционировать или если невозможна работа части структурных подразделений или организация работы отдельных работников - работодателю необходимо оформлять простой.

В таком случае работники по согласию могут быть переведены на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя или другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же местности на срок до одного месяца.

В случае объявления простоя оплата труда производится на условиях, определенных коллективным договором или организационно-распорядительным актом работодателя, но не ниже двух третей оклада.