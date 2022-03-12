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6 500 гривен помощи от государства: украинцы уже подали 2 миллиона заявок
21:12 12.03.2022 |
В рамках программы єПідтримка украинцы подали 2 млн заявок на выплату 6500 грн помощи от государства.
Об этом сообщает пресс-служба "Дія".
Такое количество заявок украинцы подали через 4 дня. Программа рассчитана на поддержку людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.
"Чтобы получить 6500 грн, зайдите в действие и нажмите 👉🏻 Услуги 👉🏻 єПідтримка 👉🏻 Получить помощь", - пояснили в "Дії".
Области, где доступна услуга:
Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Киевская и г. Киев.
Кто может получить 6500 грн
* ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за 4 квартал 2021 года
* наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал, кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины
* ФЛП, которые не находятся в состоянии прекращения/реорганизации/ликвидации
Денежные средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.
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