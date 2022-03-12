Кабмин упростил порядок исполнения местных бюджетов на период войны

"Данное постановление упрощает бюджетные процедуры на местном уровне с целью обеспечения функционирования бюджетной сферы и жизненно необходимых потребностей территориальных общин в период действия военного положения", – говорится в сообщении Минфина в субботу.
Ведомство пояснило, что, в частности, документ позволяет своевременно и оперативно реагировать на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны, защиты безопасности населения и функционирования бюджетной сферы, коммунальных предприятий в период военного положения.
"Временно, на период до прекращения или отмены военного положения, проверки Государственной аудиторской службой выполнения местных бюджетов не проводятся, а начатые проверки останавливаются", – отмечается также в постановлении.