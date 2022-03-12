Правительство возместит коммунальные расходы бюджетам громад, которые будут бесплатно принимать переселенцев - Минрегион

Правительство возместит коммунальные расходы бюджетам громад, которые будут бесплатно принимать переселенцев, сообщают в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что соответствующее постановление принято 11 марта 2022 года.

«Компенсацию коммунальных расходов могут получить общины, которые дали бесплатное убежище переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, садах и др.)», - говорится в сообщении пресс-службы министерств.

В частности, речь идет о всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля.

Для получения возмещения громадам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.

«Военные администрации будут посылать Минрегиону соответствующие данные по громадам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств», - отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года, то есть в начале апреля громады смогут подавать свои заявки на возмещение.

