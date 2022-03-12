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Списания государственного долга не будет - Гетманцев
15:58 12.03.2022 |
Украина будет обслуживать государственный долг, списания его не будет, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Вопрос по госдолгу должен решать министр финансов, это его решение... У него достаточно информации для этого. Могу сказать одно – списываться долг не будет", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос относительно потенциальной реструктуризации долга.
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