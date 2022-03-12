Инфляция в Украине в феврале выросла до 1,6%, в годовом измерении – до 10,7% – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в феврале 2022 года ускорился до 1,6% с 1,3% в январе, 0,6% – в декабре и 0,8% – в ноябре 2021 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

В феврале прошлого года инфляция составляла 1%, поэтому в годовом измерении она выросла до 10,7% с 10% по итогам января, указало ведомство.

Базовая инфляция за прошедший месяц также выросла 1% с 0,1% в январе, 0,4% в декабре и 0,8% в ноябре. С учетом 0,5% в феврале 2021 года в годовом измерении она увеличилась до 8,2% с 7,6% по итогам января.

По данным Госстата, на потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,4%. Больше всего (на 12,1%) подорожали овощи. На 4,7-1,5% выросли цены на говядину, масло, рис, хлеб, фрукты, молоко и молочные продукты, рыбу и продукты из рыбы, сало, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, макаронные изделия. В то же время на 5,7% подешевели яйца, на 0,4% – сахар, на 0,3% – свинина.

Как указывает статистическое ведомство, одежда и обувь подешевели на 4,2%, в т.ч. одежда – на 4,6%, обувь – на 3,8%.

По его данным, рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошел в основном из-за повышения тарифов на услуги по управлению многоквартирными домами на 1,3%, цен на содержание и ремонт жилья – на 1, 1%.

Цены на транспорт выросли на 3,7%, в первую очередь за счет подорожания топлива и смазочных масел на 7,9%, а также проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 1,4%, указал Госстат.

Как указал на своем сайте Нацбанк Украины, инфляция в феврале существенно превысила траекторию его прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2022 года. "Инфляционное давление усиливалось на фоне нагнетания военной угрозы и, в конце концов, вторжение России в Украину в конце февраля. Прежде стремительно выросли цены на продукты питания и горючее из-за чрезмерного спроса и нарушения цепей снабжения", – пояснил НБУ.

Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.

Потребительские цены в феврале 2022г, %

февраль-22 к январю-22 февраль-22 к февралю-21 Индекс потребительских цен 1,6 10,7 Продукты питания и безалкогольные напитки 2,4 14,3 Продукты питания 2,5 14,9 Хлеб та хлебопродукты 2,3 17,7 Хлеб 2,8 19,6 Макаронные изделия 1,5 11,0 Мясо и мясопродукты 0,9 13,9 Рыба та рыбопродукты 2,1 9,8 Молоко 2,1 14,0 Сыр и мягкий сыр (творог) 2,1 11,6 Яйца -5,7 1,2 Масло сливочное 4,1 17,4 Масло подсолнечное 0,9 25,8 Фрукты 2,6 -9,2 Овощи 12,1 34,5 Сахар -0,4 15,9 Безалкогольные напитки 1,6 5,2 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,2 9,2 Одежда и обувь -4,2 -5,9 Одежда -4,6 -6,2 Обувь -3,8 -6,5 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,2 6,4 Содержание и ремонт жилья 1,1 14,0 Водоснабжение 0,0 12,8 Уборка мусора 0,8 1,8 Канализация 0,0 15,9 Содержание домов и придомовых территорий 1,3 7,4 Электроэнергия 0,0 -7,4 Природный газ 0,0 29,6 Горячая вода, отопление 0,0 -1,6 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,7 4,1 Здравоохранение 1,2 6,9 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 1,2 5,5 Амбулаторные услуги 1,1 10,9 Транспорт 3,7 13,7 Топливо и масла 7,9 27,5 Транспортные услуги 1,3 18,6 Пассажирский железнодорожный транспорт -1,4 16,1 Пассажирский автодорожный транспорт 1,4 21,1 Связь 0,3 7,6 Отдых и культура 1,0 4,5 Образование 0,2 17,0 Рестораны та гостиницы 1,3 10,1 Разные товары и услуги 0,6 8,4

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат