Инфляция в Украине в феврале выросла до 1,6%, в годовом измерении – до 10,7% – Госстат

В феврале прошлого года инфляция составляла 1%, поэтому в годовом измерении она выросла до 10,7% с 10% по итогам января, указало ведомство.
Базовая инфляция за прошедший месяц также выросла 1% с 0,1% в январе, 0,4% в декабре и 0,8% в ноябре. С учетом 0,5% в феврале 2021 года в годовом измерении она увеличилась до 8,2% с 7,6% по итогам января.
По данным Госстата, на потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,4%. Больше всего (на 12,1%) подорожали овощи. На 4,7-1,5% выросли цены на говядину, масло, рис, хлеб, фрукты, молоко и молочные продукты, рыбу и продукты из рыбы, сало, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, макаронные изделия. В то же время на 5,7% подешевели яйца, на 0,4% – сахар, на 0,3% – свинина.
Как указывает статистическое ведомство, одежда и обувь подешевели на 4,2%, в т.ч. одежда – на 4,6%, обувь – на 3,8%.
По его данным, рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошел в основном из-за повышения тарифов на услуги по управлению многоквартирными домами на 1,3%, цен на содержание и ремонт жилья – на 1, 1%.
Цены на транспорт выросли на 3,7%, в первую очередь за счет подорожания топлива и смазочных масел на 7,9%, а также проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 1,4%, указал Госстат.
Как указал на своем сайте Нацбанк Украины, инфляция в феврале существенно превысила траекторию его прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2022 года. "Инфляционное давление усиливалось на фоне нагнетания военной угрозы и, в конце концов, вторжение России в Украину в конце февраля. Прежде стремительно выросли цены на продукты питания и горючее из-за чрезмерного спроса и нарушения цепей снабжения", – пояснил НБУ.
Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.
Потребительские цены в феврале 2022г, %
|февраль-22 к январю-22
|февраль-22 к февралю-21
|Индекс потребительских цен
|1,6
|10,7
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|2,4
|14,3
|Продукты питания
|2,5
|14,9
|Хлеб та хлебопродукты
|2,3
|17,7
|Хлеб
|2,8
|19,6
|Макаронные изделия
|1,5
|11,0
|Мясо и мясопродукты
|0,9
|13,9
|Рыба та рыбопродукты
|2,1
|9,8
|Молоко
|2,1
|14,0
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|2,1
|11,6
|Яйца
|-5,7
|1,2
|Масло сливочное
|4,1
|17,4
|Масло подсолнечное
|0,9
|25,8
|Фрукты
|2,6
|-9,2
|Овощи
|12,1
|34,5
|Сахар
|-0,4
|15,9
|Безалкогольные напитки
|1,6
|5,2
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,2
|9,2
|Одежда и обувь
|-4,2
|-5,9
|Одежда
|-4,6
|-6,2
|Обувь
|-3,8
|-6,5
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,2
|6,4
|Содержание и ремонт жилья
|1,1
|14,0
|Водоснабжение
|0,0
|12,8
|Уборка мусора
|0,8
|1,8
|Канализация
|0,0
|15,9
|Содержание домов и придомовых территорий
|1,3
|7,4
|Электроэнергия
|0,0
|-7,4
|Природный газ
|0,0
|29,6
|Горячая вода, отопление
|0,0
|-1,6
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,7
|4,1
|Здравоохранение
|1,2
|6,9
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|1,2
|5,5
|Амбулаторные услуги
|1,1
|10,9
|Транспорт
|3,7
|13,7
|Топливо и масла
|7,9
|27,5
|Транспортные услуги
|1,3
|18,6
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|-1,4
|16,1
|Пассажирский автодорожный транспорт
|1,4
|21,1
|Связь
|0,3
|7,6
|Отдых и культура
|1,0
|4,5
|Образование
|0,2
|17,0
|Рестораны та гостиницы
|1,3
|10,1
|Разные товары и услуги
|0,6
|8,4
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат