ВВП Украины в 2021г вырос на 3,4% – Госстат

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2021 году вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 5 трлн 459,6 млрд грн, а в расчете на человека – 131,94 тыс. грн.

С учетом среднего курса гривни в минувшем году 27,29 грн/$1, в долларовом выражении номинальный ВВП составил $200,09 млрд, а в расчете на человека – $4,84 тыс.

Госстат уточнил, что изменение дефлятора в 2021 году составило 25,1%.

Согласно обнародованным данным, статистическое ведомство улучшило оценку роста ВВП в четвертом квартале до 6,1% по сравнению с первоначальной в 5,9%, сделанной в начале февраля. Изменение дефлятора составило 24,4%.

Помимо того Госстат уже во второй раз повысил оценку роста ВВП во втором и третьем кварталах – соответственно до 6% с 5,7% и до 2,8% с 2,7%, тогда как первоначально он оценил его соответственно в 5,4% и в 2,4%.

Валовой внутренний продукт производственным методом в 2021 году¹ Валовая добавленная стоимость в фактических ценах В постоянных ценах 2016г, к предыдущему году., % млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора Валовый внутренний продукт 5459574 100,0 3,4 25,1 Сельское хозяйство, охота и лесное 580519 10,6 14,4 29,0 Добывающая промышленность 364199 6,7 1,2 86,4 Перерабатывающая промышленность 562471 10,3 2,3 28,9 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 183176 3,4 0,6 48,2 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 19240 0,3 1,7 16,4 Строительство 151826 2,8 7,1 18,6 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 755201 13,8 –0,6 29,1 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 303614 5,6 3,3 12,0 Временное размещение и организация питания 38002 0,7 12,7 9,3 Информация и телекоммуникации 246021 4,5 6,5 10,3 Финансовая и страховая деятельность 165316 3,0 14,2 9,7 Операции с недвижимым имуществом 304060 5,6 6,0 6,6 Профессиональная, научная и техническая деятельность 159284 2,9 3,7 11,9 Деятельность в сфере административного обслуживания 69275 1,3 3,3 11,9 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 341242 6,2 –2,8 14,5 Образование 236599 4,3 1,2 25,7 Здравоохранение и социальная помощь 140401 2,6 5,5 17,1 Искусство, спорт, развлечения, отдых 30729 0,6 4,5 20,8 Предоставление других видов услуг 40444 0,7 0,6 12,1 Налоги на продукты 780757 14,3 –0,5 29,3 Субсидии на продукты –12802 –0,2 0,5 13,1 ¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

В первом квартале 2021 года Госстат зафиксировал спад украинской экономики на 2,2%.

"Данные ВВП за I-IV кварталы 2021г. уточнены. Окончательные данные ВВП за 2021г. будут обнародованы 30 декабря 2022г., а за І-ІV кварталы 2021г. – в марте 2023г", – указало ведомство.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 3,8% после роста на 3,2% в 2019 году и 3,5% – в 2018 году.

Согласно условиям ВВП-варрантов, которые были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму около $3 млрд 239,32 млн, в случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

Таким образом Украине в 2023 году предстоит выплатить 0,06% ВВП или около $120 млн, а с учетом выкупа Минфином около 20% ВВП-варрантов на рынке – около $96 млн.