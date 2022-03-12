ВВП Украины в 2021г вырос на 3,4% – Госстат

Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 5 трлн 459,6 млрд грн, а в расчете на человека – 131,94 тыс. грн.
С учетом среднего курса гривни в минувшем году 27,29 грн/$1, в долларовом выражении номинальный ВВП составил $200,09 млрд, а в расчете на человека – $4,84 тыс.
Госстат уточнил, что изменение дефлятора в 2021 году составило 25,1%.
Согласно обнародованным данным, статистическое ведомство улучшило оценку роста ВВП в четвертом квартале до 6,1% по сравнению с первоначальной в 5,9%, сделанной в начале февраля. Изменение дефлятора составило 24,4%.
Помимо того Госстат уже во второй раз повысил оценку роста ВВП во втором и третьем кварталах – соответственно до 6% с 5,7% и до 2,8% с 2,7%, тогда как первоначально он оценил его соответственно в 5,4% и в 2,4%.
Валовой внутренний продукт производственным методом в 2021 году¹
|Валовая добавленная стоимость в фактических ценах
|В постоянных ценах 2016г, к предыдущему году., %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|Валовый внутренний продукт
|5459574
|100,0
|3,4
|25,1
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|580519
|10,6
|14,4
|29,0
|Добывающая промышленность
|364199
|6,7
|1,2
|86,4
|Перерабатывающая промышленность
|562471
|10,3
|2,3
|28,9
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|183176
|3,4
|0,6
|48,2
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|19240
|0,3
|1,7
|16,4
|Строительство
|151826
|2,8
|7,1
|18,6
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|755201
|13,8
|–0,6
|29,1
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|303614
|5,6
|3,3
|12,0
|Временное размещение и организация питания
|38002
|0,7
|12,7
|9,3
|Информация и телекоммуникации
|246021
|4,5
|6,5
|10,3
|Финансовая и страховая деятельность
|165316
|3,0
|14,2
|9,7
|Операции с недвижимым имуществом
|304060
|5,6
|6,0
|6,6
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|159284
|2,9
|3,7
|11,9
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|69275
|1,3
|3,3
|11,9
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|341242
|6,2
|–2,8
|14,5
|Образование
|236599
|4,3
|1,2
|25,7
|Здравоохранение и социальная помощь
|140401
|2,6
|5,5
|17,1
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|30729
|0,6
|4,5
|20,8
|Предоставление других видов услуг
|40444
|0,7
|0,6
|12,1
|Налоги на продукты
|780757
|14,3
|–0,5
|29,3
|Субсидии на продукты
|–12802
|–0,2
|0,5
|13,1
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
В первом квартале 2021 года Госстат зафиксировал спад украинской экономики на 2,2%.
"Данные ВВП за I-IV кварталы 2021г. уточнены. Окончательные данные ВВП за 2021г. будут обнародованы 30 декабря 2022г., а за І-ІV кварталы 2021г. – в марте 2023г", – указало ведомство.
Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 3,8% после роста на 3,2% в 2019 году и 3,5% – в 2018 году.
Согласно условиям ВВП-варрантов, которые были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму около $3 млрд 239,32 млн, в случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.
Таким образом Украине в 2023 году предстоит выплатить 0,06% ВВП или около $120 млн, а с учетом выкупа Минфином около 20% ВВП-варрантов на рынке – около $96 млн.