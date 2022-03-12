Финансовые новости
- |
- 12.03.22
- |
- 12:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина за неделю получила $2,2 млрд помощи от международных партнеров
21:47 11.03.2022 |
Украина получила за последнюю неделю в общей сложности $2,17 млрд в эквиваленте финансовой помощи от международных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В частности, в общий фонд госбюджета поступили $1,4 млрд от МВФ по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument.
Еще 711,8 млн евро получено от Евросоюза, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка.
Из этой суммы Украина получила 300 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи Европейского Союза.
Еще 311,8 млн евро займа от Всемирного банка получено в рамках программы "Дополнительный заем для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления".
От Европейского инвестиционного банка в рамках "Пакета солидарности с Украиной" получено 100 млн евро.
Средства от международных партнеров будут направлены на наиболее насущное финансирование потребностей государства и поддержку макроэкономической стабильности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден подписал указ, запрещающий поставку долларовых банкнот в РФ
|Российские самолеты обстреляли белорусский населенный пункт на границе с Украиной, чтобы втянуть ВС РБ в войну - Командование ВС ВСУ
|Двойное обострение. Почему переговоры Кулебы и Лаврова провалились
|Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что нужно знать тем, кто планирует выехать за границу: памятка НБУ
|Инфляция в Украине в феврале выросла до 1,6%, в годовом измерении – до 10,7% – Госстат
|Украина планирует обнулить акциз на топливо и снизить НДС на его ввоз до 7%
|Соучредитель Work.ua: мы видим возрождение рынка труда
|ВВП Украины в 2021г вырос на 3,4% – Госстат
|Кабмин принял решения для избежания дефицита и роста цен на топливо на АЗС
Это интересно
|YouTube отключил все функции монетизации на территории России
|Google приостановил покупку приложений в Google Play для пользователей из РФ
|Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать в России
|Toyota не уходит из России, но производство и поставку автомобилей приостановила
|Amazon прекращает отправку товаров в Россию
|ESET прекращает продажи новых лицензий решений в РФ и Беларуси, предоставляет EUR 500 тыс. поддержки Украине через НПО
|Twitter запустил зеркало в сети Tor