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Кабмин сократил расходы госбюджета на 50 млрд гривен и выделил эти деньги на оборону
16:03 11.03.2022 |
Кабинет министров сократил расходы общего фонда государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям средств. Средства в размере 50,864 млрд гривен будут переданы в резервный фонд госбюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 10 марта 2022 года № 245.
Согласно документу, сокращаются расходы:
* на Верховную раду - на 295 млн гривен,
* на обеспечение работы правительства - на 90,8 млн гривен,
* статистические наблюдения - на 499 млн гривен,
* на государственную поддержку кинематографии - на 1,545 млрд гривен,
* на Государственную судебную администрацию Украины - на 541 млн гривен.
Также сокращаются расходы на различные программы министерств и ведомств.
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