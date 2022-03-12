Украина претендует на $415 млрд арестованных резервов ЦБ РФ в качестве компенсаций

Замминистра экономики Денис Кудин заявил, что Украина рассчитывает получить $415 млрд арестованных валютных резервов Центробанка России в качестве компенсаций за разрушения. Об этом он сказал в пятницу в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя заявление советника Владимира Зеленского Олега Устенко о том, что прямой ущерб Украины от войны уже превысил $100 млрд.

По словам Кудина, реальная сумма ущерба от войны - в разы выше.

"У нас два основных подхода к определению ущерба - это прямые единовременные убытки, то есть сколько будет нам стоить восстановить мосты, дороги, объекты инфраструктуры, больницы, детские сады, школы, которые были разрушены Российской Федерацией в Украине. Второй подход - это объем потерь валового внутреннего продукта, то есть, насколько упадет экономика Украины от вооруженной агрессии", - пояснил замминистра.

По оценкам Минэкономики, в зоне боевых действий 75% бизнеса прекратили свою работу, а на остальной территории Украины работает только каждый второй бизнес, то есть потеряно 50% экономической активности.

Большинство металлургических заводов, которые были на востоке Украины, прекратили деятельность, что приведет к уменьшению объемов экспорта металлов, занимавших значительную часть в структуре украинского экспорта. Блокировка Россией морских портов на юге не позволяют экспортировать в полном объеме кукурузу, пшеницу, подсолнечное масло, которые являются традиционной основой агроэкспорта.

Кудин рассказал, что Украина видит три способа добиться компенсации от России.

Первый - это судебная претензионная работа против РФ в международных судах, в том числе в Международном уголовном суде.

Второй - использование золотовалютных резервов Центробанка РФ. "Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ на сумму $415 млрд. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами-партнерами других стран мы найдем механизм, как эти деньги могут поступить Украине", - сказал Кудин.

Третий путь - репарации в натуральной форме. "В виде репараций мы могли бы получать энергоресурсы, другие виды материальных ценностей, необходимых Украине для постоянного потребления", - считает Кудин.