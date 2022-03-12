ЕС перечислил Украине первые EUR300 млн макрофинансовой помощи – президент Еврокомиссии

"Война Путина оказывает жестокое военное и экономическое давление на храбрых людей Украины. Европа твердо стоит на их стороне", – подчеркнула она.
Президент Еврокомиссии отметила, что это первый платеж из пакета на EUR1,2 млрд.
"Так что придет больше", – добавила она.
Как сообщалось, решение о предоставлении макрофинансовой помощи принято Европейским парламентом и Европейским советом 24 февраля 2022 года и согласовано Европейской комиссией 1 марта.
Помощь разделена на два равных по размеру транша: первый предоставляется без каких-либо условий, а второй после выполнения Киевом ряда договоренностей с ЕС.