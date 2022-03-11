МВФ готов предоставить Украине допфинансирование при необходимости, пока фокус на антикризисном управлении – глава МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с Украиной дальнейшие шаги о необходимой поддержке, участвует в разработке антикризисного управления, заявила исполнительный директор Фонда Кристалина Георгиева на пресс-конференции в Вашингтоне вечером 10 марта.

"Мы готовы предоставить дополнительное финансирование в случае необходимости. На данный момент … наиболее важным запросом к нам является обеспечение того, чтобы Украина функционировала", – отметила глава МВФ.

"Как сделать так, чтобы функционирование украинской экономики, Центрального банка, Минфина, ключевых органов власти наилучшим образом соответствовало текущим кризисным обстоятельствам", – пояснила Георгиева.

По ее словам, сотрудники МВФ находятся в постоянном контакте со своими украинскими коллегами с 24 февраля – начала Россией войны против Украины, оказывая вспомогательную функцию в выработке мер для управления кризисом, которые Центральный банк и финансовые органы оперативно внедрили.

"Нас очень впечатлила решимость украинских властей… По мере развития условий в стране мы будем делать все возможное, чтобы быть полезными", – отметила глава Фонда.

Отвечая на вопрос о размере уже нанесенного войной ущерба Украине, Георгиева отметила, что пока слишком рано делать какие-либо оценки ущерба, затрат и планов реконструкции.

"Нам, МВФ или Всемирному банку, необходимо увидеть окончание боевых действий, чтобы иметь возможность оценить, что потребуется для восстановления. При этом порядок величины будет довольно большим. Речь идет о большой стране, 44 млн населения, с массовыми разрушениями в ключевых городах, Киеве, а также массовыми разрушениями транспортной инфраструктуры", – сказала глава Фонда, допустив, что первые оценки украинских властей в $100 млрд ущерба могут быть близкими к правде.

Говоря об уже перечисленных $1,4 млрд экстренного финансирования Украине, которое будет освоено быстро на жизненно важные функции государства, Георгиева отметила, что впоследствии Фонд проверит их использование.

"У нас был очень хороший опыт экстренного финансирования для Украины в связи с кризисом COVID. Украина проверила, как были потрачены деньги, и предоставила очень хороший отчет о роли, которую сыграло это экстренное финансирование. И в этот раз мы будем делать то же самое", – сказала она.