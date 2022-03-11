Кабмин увеличил расходы резервного фонда госбюджета на 50,8 млрд грн. - Шмыгаль

«Сегодня правительство увеличило расходы резервного фонда государственного бюджета на 50,8 млрд грн. Это позволит в условиях военного положения оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны», - сказал Шмыгаль в своем обращении в четверг вечером.
Также премьер отметил, что в течение марта на пенсионные выплаты уже направлено 38,3 млрд. грн, и только за последние два дня Кабмин профинансировал 13,9 млрд грн на выплату пенсий.
«Энергетическая безопасность и работа критической инфраструктуры. Оборонно-промышленный комплекс. Агропромышленный комплекс. Логистика. Успешная работа этих секторов — это тоже неотъемлемые составляющие нашей победы», - сказал он.
Кроме того, по его словам, одна из главных задач правительства — проведение посевной в тех регионах нашей страны, где нет активных боевых действий. Приоритетом будут продовольственные культуры.
«Мы активизировали нашу работу с аграриями в этом направлении, чтобы Украина полностью обеспечила себя необходимым количеством продовольствия. Предстоит возобновить работу предприятий пищевой промышленности в тех областях, которые сейчас находятся не на передовой», - отметил премьер.