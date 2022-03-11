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ЕИБ перечислил Украине первые EUR129 млн из EUR668 млн пакета поддержки
20:18 10.03.2022 |
Европейский инвестиционный банк осуществил первые две выплаты на сумму EUR129 млн из утвержденного 4 марта пакета немедленной финансовой поддержки Украины на общую сумму EUR668 млн.
"Дальнейшие выплаты запланированы на ближайшие дни", - отмечается в сообщении банка в четверг.
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