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Кабмин установил доли для распределения местным бюджетам 13,44% акциза на топливо
12:26 10.03.2022 |
Кабинет министров установил доли для автоматического распределения между местными бюджетами части в 13,44% акциза на топливо на январь-июнь 2022 года в зависимости от объема розничной торговли, сообщило Министерство финансов.
"Кабмин утвердил изменения к порядку зачисления части акцизного налога с произведенного в Украине и ввезенного на таможенную территорию Украины топлива в общий фонд соответствующих бюджетов местного самоуправления. Постановление устанавливает доли для автоматического распределения между местными бюджетами части (13,44%) акциза с топлива в первом полугодии 2022 года", – сообщил Минфин на сайте в четверг.
Как пояснил Минфин, указанные доли определены исходя из объемов реализованного предприятиями розничной торговли топливом на соответствующей территории по итогам второго полугодия 2021 года. Для этого учитывались данные регистраторов расчетных операций (РРО), которые предоставила Государственная налоговая служба.
По состоянию на 10 марта с начала 2022 года на отдельном балансовом счету Государственной казначейской службы (ГКСУ) накоплено свыше 1 млрд грн нераспределенных поступлений доли (13,44%) акциза на топливо, указал Минфин.
"Распределение указанных средств между местными бюджетами казначейство начнет сразу после вступления в силу данного постановления", – говорится в сообщении.
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