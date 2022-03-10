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В Украине создадут годовой резерв продовольствия за деньги госбюджета
09:59 10.03.2022 |
Правительство выкупит годовой запас зерна и других продуктов питания для обеспечения всей страны на год.
Об этом сегодня в видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Государство выкупит зерно и другие запасы в объемах годового потребления всей страной за счет государственного бюджета", - сообщил премьер.
По его словам, это позволит правительству обеспечить страну достаточным количеством продуктов питания.
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