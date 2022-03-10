Франция выделяет 100 миллионов евро на помощь Украине и соседним странам, принимающим беженцев, убегающих от войны.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции, пишет "Европейская правда".

"Столкнувшись с чрезвычайной гуманитарной ситуацией, Франция выделяет 100 млн евро на помощь Украине и соседним странам. Для пострадавших в результате конфликта уже доставлено около 100 тонн грузов", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Ранее сообщалось, что Франция готовит жилье для первых 10 тысяч беженцев из Украины, вынужденных покинуть страну из-за вторжения РФ.

Ранее сообщалось, что железнодорожная сеть Eurostar предлагает бесплатные билеты украинским беженцам во французском городе Кале, чтобы добраться до временного визового центра Великобритании в Лилле.