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Потенциальный пакет помощи для Украины от США увеличили до 12 млрд долларов
Потенциальный пакет помощи США для Украины, который вскоре будет рассмотрен Конгрессом, увеличили с 10 млрд до 12 млрд долларов.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают американские СМИ и упомянул в своем выступлении президент Джо Байден.
6 марта спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс намерен на этой неделе одобрить помощь Украине в размере 10 миллиардов долларов.
Как сообщает Associated Press, в понедельник сенатор Чак Шумер заявил, что речь идет уже о 12 млрд долларов, которые направят на нужды украинцев, покинувших свои дома, поставки медикаментов и продуктов, помощь оружием, а также поддержку соседних с Украиной стран-членов НАТО.
Джо Байден, анонсируя эмбарго на поставку российской нефти и газа в США, также назвал эту цифру.
"Призываю Конгресс поддержать пакет помощи для Украины объемом 12 млрд долларов, о котором я просил", - сказал он в выступлении.
Президент США сказал также, что уже на этом этапе войны очевидно, что Украина никогда не станет для Путина "победой".
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