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МВФ планирует выделить Украине помощь в размере $1,4 млрд - исполнительный директор фонда
08:27 09.03.2022 |
Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает вопрос о выделении Украине $1,4 млрд в качестве помощи, объявила во вторник по восточному времени США исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева.
"Сегодня мы направили нашему Исполнительному совету предложение, которое они рассмотрят для утверждения завтра, о выделении $1,4 млрд на поддержку Украины, чтобы помочь ей справиться с потрясением, вызванным войной", - говорится в распространенном фондом заявлении Георгиевой.
Она отметила, что в декабре МВФ уже выделил Украине $700 млн, а также предоставили ей специальные права заимствования в размере $2,7 млрд.
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