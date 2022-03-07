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На поддержку армии и гумпомощь собрано уже более 10,3 млрд гривен, - НБУ
21:34 07.03.2022 |
По состоянию на сегодня, 7 марта на поддержку армии и гуманитарную помощь уже собрано более 10,3 млрд гривен. Средства поступают как от украинцев, так и из-за рубежа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В частности, помощь идет из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира.
Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 7,3 млрд грн, а именно:
* на нужды Национальной гвардии Украины - 950 млн грн (26.02.2022 - 450 млн грн.; 06.03.2022 - 500 млн грн);
* на нужды Национальной полиции Украины - 1 650 млн грн (28.02.2022 - 150 млн грн; 03.03.2022 - 700 млн грн; 06.03.2022 - 800 млн грн);
* на нужды Министерства обороны Украины - 4 285,8 млн грн (28.02.2022 - 182,3 млн грн; 01.03.2022 - 675 млн грн; 01.03.2022 - 168 млн грн; 02.03.2022 - 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 - 920 млн грн; 05.03.2022 - 341,2 млн грн);
* на нужды Государственной пограничной службы - 420 млн грн (03.03.2022).
Сейчас остаток средств на спецсчете составляет 2,9 млрд грн.
Счет гуманитарных потребностей
По состоянию на сегодня, на счет Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, в целом было перечислено более 63,2 млн грн в эквиваленте.
Сейчас остаток средств на счету Минсоцполитики составляет 63,2 млн грн.
"Получателем и распорядителем средств, поступающих на счет, открытый Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за рубежа, является Министерство социальной политики", - говорится в сообщении.
Как перечислить помощь
Как информируют в пресс-службе НБУ, для помощи гражданам, которые страдают от войны, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карточки по ссылке: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine
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