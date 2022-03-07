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Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022г на 8,5 млрд грн
18:34 07.03.2022 |
Министерство финансов Украины в марте повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году на 8,53 млрд грн по сравнению с февральским прогнозом – до 567,33 млрд грн, свидетельствует прогноз за март на сайте ведомства.
Согласно ему, Минфин на 4,77 млрд грн снизил ожидания выплат в январе-марте - до 135,73 млрд грн, тогда как в апреле-июне прогноз увеличен на 13,04 млрд грн, до 163,54 млрд грн.
Министерство также понизило прогноз выплат в июле-сентябре на 0,76 млрд грн, до 145,14 млрд грн, в октябре-декабре повысило на 1,11 млрд грн, до 122,91 млрд грн.
Выплаты по внутреннему долгу Минфин в 2022 году оценивает в 437,93 млрд грн, по внешнему – 129,39 млрд грн.
Согласно данным Минфина, в месячном исчислении наибольшая сумма выплат приходилась на февраль - 75,78 млрд грн, а также май - 68,3 млрд грн.
При этом министерство на 9,8 млрд грн увеличило прогноз выплат по госдолгу в 2023 году - до почти 375,2 млрд грн.
В 2024 году министерство ожидает выплаты в размере 343,97 млрд грн.
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