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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Британия выделяет Украине дополнительные $100 млн

20:36 07.03.2022 |

Экономика, Мир

 

Британия направит непосредственно в украинский бюджет дополнительные $100 млн.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте британского правительства.

"Великобритания выделяет дополнительные 100 миллионов долларов непосредственно в украинский правительственный бюджет, чтобы смягчить финансовое давление, созданное неспровоцированным и незаконным вторжением России", - говорится в сообщении.

Этот грант может быть использован для поддержки заработной платы в государственном секторе, что позволит продолжать работу важнейших государственных функций, а также для поддержки сетей социальной защиты и пенсий для украинского народа.

Грант будет предоставлен через Всемирный банк.

"Хотя только Путин может полностью прекратить страдания в Украине, сегодняшнее новое финансирование продолжит помогать тем, кто сталкивается с ухудшением гуманитарной ситуации", - сказал премьер Британии Борис Джонсон.
По материалам: Українська правда
 

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