Рада внесла в Бюджетный кодекс изменения, позволяющие оперативно обеспечивать нужды нацбезопасности

За соответствующий законопроект № 7100 проголосовали в целом 355 народных депутатов.
Депутаты ввели в кодекс новую статью, согласно которой "в связи с усилением вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, признанием (РФ - ИФ) самопровозглашенных образований на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины и с целью обеспечения осуществления расходов на национальную безопасность и оборону установить, что в 2022 году" не применяются некоторые нормы кодекса, в том числе ст. 23 об обязательном согласовании с парламентским комитетом по вопросам бюджета решения Кабмина о перераспределении расходов бюджета и предоставлении кредитов из бюджета.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект позволит в условиях обострения военной угрозы максимально и оперативно использовать все возможности для обеспечения осуществления расходов на национальную безопасность и оборону.