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Украина в апреле рассчитывает начать переговоры с МВФ о новой программе - глава НБУ
10:55 23.02.2022 |
Украина в апреле рассчитывает начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.
"Нам необходимо обсудить новую программу с МВФ сейчас, и будет для этого хорошая площадка – весеннее собрание МВФ в апреле", – сказал Шевченко в интервью Reuters.
Как сообщалось, миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает в среду обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой им программы stand by.
МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование длительное время было приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Лишь в ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере SDR500 млн в эквиваленте $699 млн и решил продлить действие программы до июня 2022 года.
Обновленная программа предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши – соответственно SDR500 (около $700 млн) и SDR1,1 млрд.
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