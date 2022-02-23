Украина в апреле рассчитывает начать переговоры с МВФ о новой программе - глава НБУ

Украина в апреле рассчитывает начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"Нам необходимо обсудить новую программу с МВФ сейчас, и будет для этого хорошая площадка – весеннее собрание МВФ в апреле", – сказал Шевченко в интервью Reuters.

Как сообщалось, миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает в среду обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой им программы stand by.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование длительное время было приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Лишь в ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере SDR500 млн в эквиваленте $699 млн и решил продлить действие программы до июня 2022 года.

Обновленная программа предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши – соответственно SDR500 (около $700 млн) и SDR1,1 млрд.