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Руководители 90% иностранных компаний остаются работать в Украине – экспресс-опрос ЕБА
17:15 22.02.2022 |
Около 90% руководителей компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) продолжают работу в Украине в обычном режиме. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБА о результатах экспресс-опроса СЕО, проведенного 21 февраля вечером (накануне решения России).
Из них около 70% компаний уже имеют план "Б" по действиям в чрезвычайных ситуациях. При этом 15% сообщают о готовности к релокации, однако остаются в Украине и продолжают следить за ходом событий.
Треть руководителей ввела возможность удаленной работы для работников, учитывая новые угрозы. Однако, отмечают в ЕБА, более половины компаний-членов ассоциации еще с начала пандемии ввели такую опцию для своих сотрудников, поэтому это не принципиально новое решение.
Только 3% руководителей бизнесов сообщили о выезде за границу, еще 11% - об отъезде их семей, впрочем, некоторые сделали это по требованию главных офисов компаний.
Офисы ЕВА в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове также продолжают работать в обычном режиме.
В Европейскую бизнес ассоциацию входят более 1000 иностранных и украинских компаний.
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