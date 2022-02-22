Руководители 90% иностранных компаний остаются работать в Украине – экспресс-опрос ЕБА

Около 90% руководителей компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) продолжают работу в Украине в обычном режиме. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБА о результатах экспресс-опроса СЕО, проведенного 21 февраля вечером (накануне решения России).

Из них около 70% компаний уже имеют план "Б" по действиям в чрезвычайных ситуациях. При этом 15% сообщают о готовности к релокации, однако остаются в Украине и продолжают следить за ходом событий.

Треть руководителей ввела возможность удаленной работы для работников, учитывая новые угрозы. Однако, отмечают в ЕБА, более половины компаний-членов ассоциации еще с начала пандемии ввели такую опцию для своих сотрудников, поэтому это не принципиально новое решение.

Только 3% руководителей бизнесов сообщили о выезде за границу, еще 11% - об отъезде их семей, впрочем, некоторые сделали это по требованию главных офисов компаний.

Офисы ЕВА в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове также продолжают работать в обычном режиме.

В Европейскую бизнес ассоциацию входят более 1000 иностранных и украинских компаний.