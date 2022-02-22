Рост розничного товарооборота Украины в январе ускорился до 18% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в январе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года в сопоставимых ценах вырос на 18%, тогда как в декабре-2021 рост составил 5,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, рост розничного товарооборота в январе-2022 относительно января-2021 с коррекцией на эффект календарных дней составил 16,7%.

Госстат указывает, что в январе 2022г. по сравнению с декабрем-2021 розничный товарооборот сократился на 18,5%, тогда как с учетом сезонной корректировки был зафиксирован рост розничного товарооборота на 0,4%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за январь 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года зафиксирован в Черновицкой (на 32,3%), Ривненской (на 30,5%), Львовской (на 28,7%), Тернопольской и Хмельницкой (на 27,7%), Ивано-Франковской (на 26,2%), Черкасской (на 25,8%), Закарпатской (на 23,1%), Николаевской (на 22,9%), Винницкой (на 22,1%), Сумской (на 20,8%), Харьковской (на 20,4%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.