Из-за угрозы войны мелкие инвесторы отказываются от покупок земли, а крупные - наоборот, готовы скупать все больше

Об этом в колонке для Forbes пишет соучредитель инвестиционного объединения Land Club, глава Госгеокадастра в 2019-2020 годах, эксперт по земельным отношениям Денис Башлык.

"Украинский рынок сельскохозяйственной земли работает всего семь месяцев, но он уже испытал влияние угрозы войны и стал важным индикатором настроения внутреннего инвестора", - отмечает Башлык.

По его словам, по результатам соцопросов, проводившихся за несколько месяцев до открытия рынка, в первый год землю готовы были продать 10% пайщиков (690 000 человек).

Но реальность не подтвердила прогнозы - за полгода прошло около 60 000 сделок купли-продажи. В ожидании роста цены большинство пайщиков решили придержать свои паи.

"Но февраль 2022-го изменил их стратегию. Земельные службы агрохолдингов констатируют трехкратное (как сравнить с январем) увеличение обращений от желающих продать землю пайщиков в Черниговской и Сумской областях.

Кроме того, они не торгуясь соглашаются на среднерыночную цену, хотя еще недавно ее активно завышали, а иногда безапелляционно поднимали стоимость прямо во время сделки в кабинете нотариуса.

Бывали корректировки на 15 000 и 20 000 гривен, чаще такая риторика пайщиков приводила к срыву соглашения", - пишет эксперт.

Так, по его словам, 16 февраля (одна из дат предполагаемого вторжения в Украину) от запланированных соглашений отказались 5 клиентов Land Club, все участки - в Черниговской области.

"Пока отложим. Вернемся к вопросу, когда все успокоится", - сказал один из них, объясняя свое решение.

"Все пятеро - инвесторы, нацеленные на покупку менее 50 га земли (согласно заявленной ими инвестиционной стратегии). В тот же день все участки (совместно около 30 га земли) купили два других клиента, земельные банки которых уже приближаются к лимитированной законодательством отметке в 100 га.

В то же время их аппетиты даже не удовлетворены - в обоих в планах приобрести гораздо больше земли, для этого к соглашениям они привлекают родственников и доверенных лиц", - отмечает Башлык.

Также он рассказал о последних тенденциях изменения цен на землю.

Так, за полгода средняя цена на гектар земли выросла с $1000 до $1250. Такая динамика соответствует прогнозам - плюс 20% в год в течение пяти лет после открытия рынка, пишет эксперт.

В то же время, за последний месяц средняя цена гектара поднялась с $1250 до $1350.

"Спрос по-прежнему существенно превышает предложение, несмотря на затишье среди небольших инвесторов. Теперь за актив конкурируют тяжеловесы, подогревая цену.

Что дальше? Если опасность конфликта пройдет, цена на землю еще активнее поползет вверх: пайщики успокоятся, предложение сократится, аппетиты владельцев участков снова возрастут, на рынок вернутся небольшие инвесторы", - прогнозирует Башлык.

"При пессимистическом сценарии, в котором Россия продолжит раскачивать военно-политическую ситуацию без полномасштабного наступления, перспективы рынка земли остаются исключительно положительными.

В таком случае следующие три месяца (до возникновения психологической резистентности к новостям о наступлении и обучении) продлятся панические продажи, объем которых при текущей динамике увеличит годовой объем предложения на 0,5% от общего количества сельхозземли", - резюмирует он.