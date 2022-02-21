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Клуб Экспертов и Клуб Экспортеров проанализировали внешнюю торговлю Украины в 2021 году
18:40 21.02.2022 |
Клуб Экспертов и Клуб Экспортеров создали совместный аналитический видео материал, в котором представлены основные торговые показатели внешней торговли Украины в 2021 году. В видеоролике проанализированы показатели и тренды экспорта и импорта Украины, основные торговые партнеры страны, как в разрезе товаров, так и в разрезе услуг.
В топ 10 основных партнеров Украины по экспорту вошли- Китайская Народная Республика, Польша, Российская Федерация, Турция, Италия, Германия, США, Индия, Нидерланды и Венгрия.
В топ 10 основных партнеров Украины по импорту входят: Китай, Германия, Россия, Польша, Беларусь, Турция, США, Швейцария, Италия и Франция.
Существенная часть товаров, которые экспортируются из Украины, используются для дальнейшего реэкспорта, в том числе в страны Евросоюза, страны Персидского залива, страны Юго-Восточной Азии.
Клуб Экспертов и Клуб Экспортеров совместно на постоянной основе будут проводить анализ цифр и тенденций внешнеэкономической деятельности Украины.
Канал "Клуб экспертов" посвящен политологии, экономике, науке, футурологии, содержит экспертные мнения и анализ обсуждаемых тем.
Смотреть видео можно по ссылке-
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