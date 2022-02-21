В январе не проведены запланированные расходы на 1,7 миллиарда — Счетная палата

В январе не проведены запланированные расходы по 51 бюджетной программе на 1,7 млрд грн.

Как передаёт Укринформ, об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя исполнение Государственного бюджета Украины за январь 2022 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

По его словам, несмотря на перевыполнение плана доходов за январь, расходы общего фонда государственного бюджета меньше плана на 21,6 млрд грн (24,6%). В частности, не выполнен план расходов по программам Минздрава, Минсоцполитики, Минобороны.

Он заметил, что в общей сложности расходы общего фонда проведены в сумме 66,4 млрд грн.

"В частности, меньше плана на январь расходы по бюджетным программам Министерства здравоохранения - на 9,8 млрд грн (74%), из них на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения - на 9,4 млрд грн (77%)" , - отметил Пацкан.

Также не выполнен план расходов Минобороны - на 1,8 млрд грн (24%). Из них на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовку кадров и войск, медобеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны - 1,7 млрд грн (24%).

Кроме того, не выполнен план расходов на 2,9 млрд грн (32%) по программе Минсоцполитики.

Он отметил, что из них на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме - на 1,5 млрд грн (50%), выплату некоторых видов помощи, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения - на 1,2 млрд грн (23%).

"Не осуществлялись запланированные на январь по 51 бюджетной программе 19-ти главных распорядителей расходы общего фонда на сумму 1,7 млрд грн. В частности, речь идет о таких важных программах, как проведение вакцинации населения от COVID-19 (867 млн ​​грн), предоставление помощи в рамках Программы "єПідтримка" (272 млн грн), предоставление финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям (44 млн грн), предоставление помощи Фонду социального страхования Украины для страховых выплат медработникам вследствие заболевания COVID-19 (21 млн грн)", - подчеркнул председатель Счетной палаты.

Он также заметил, что Государственная казначейская служба в январе предоставила за счет средств единого казначейского счета 10,7 млрд грн ссуд на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда для выплаты пенсий и пособий. По состоянию на 1 февраля не возвращено 6,4 млрд грн.

Пацкан добавил, что доходы общего фонда государственного бюджета составляли 78 млрд грн, что на 9,1 млрд грн (13%) больше плана на январь.

От государственных заимствований получили 11 млрд грн, что на 76% меньше плана на январь. В частности, от государственных внутренних заимствований - 10,8 млрд грн (на 6 млрд грн, или 37%, меньше плана), Международного банка реконструкции и развития - 99 млн грн (на 28,5 млрд грн, или 99,7% меньше плана) . В то же время план поступлений от приватизации государственного имущества за первый месяц 2022 года перевыполнили на 103 млн грн (56%).

Как сообщал Укринформ, 2 декабря Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". 10 декабря документ подписали Председатель ВР Руслан Стефанчук и Президент Владимир Зеленский. 14 декабря текст Закона опубликовали в газете Верховной Рады "Голос Украины". Согласно закону доходы государственного бюджета на 2022 год составляют 1,323 трлн грн, а расходы предусмотрены в сумме 1,499 трлн грн.