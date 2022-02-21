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Совет ЕС утвердил макрофин для Украины в размере 1,2 млрд евро
Европейский Союз предоставит срочную макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро в виде ссуд для поддержания стабильности в Украине.
Соответствующее решение утвердил Совет ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда".
В ЕС отметили, что ускорили эту экономическую помощь Украине, поскольку нынешняя геополитическая напряженность пагубно влияет на экономическую и финансовую стабильность Украины.
Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за усиления геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию.
"ЕС действовал быстро и решительно, чтобы помочь Украине. В течение 21 дня мы завершили необходимую работу, а это значит, что макрофинансовая помощь в размере 1,2 миллиарда евро теперь может быть предоставлена Украине", - говорится в заявлении.
Эта экстренная макрофинансовая помощь будет длиться 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.
Выдача первого транша, при условии политической предпосылки и удовлетворительного выполнения программы МВФ, состоится быстро после одобрения этого предложения, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании по конкретным мерам структурной политики, который будет согласован между Европейской комиссией от имени ЕС и Украиной.
Выдача второго транша будет связана с непрерывным удовлетворительным исполнением как программы МВФ, так и мер политики, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании.
Меморандум о взаимопонимании, лежащий в основе этой операции, вероятно, будет сосредоточен на ограниченном количестве совершенных краткосрочных политических действий в наиболее неотложных приоритетных сферах, таких как усиление экономической устойчивости и стабильности, управления и верховенства права и энергетики.
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