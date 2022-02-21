Всемирный банк готов выделить Киеву 350 млн долларов

Группа Всемирного банка (ВБ) готовит к выделению Украине 350 млн долларов (309 млн евро). Совет директоров группы до конца марта рассмотрит возможность их перечисления в рамках механизмов краткосрочного и долгосрочного финансирования. Глава ВБ Дэвид Мэлпас в субботу, 19 февраля, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.

За первоначальными траншами последуют дальнейшая финансовая поддержка и дополнительные средства на реформы, в том числе в области энергетики и климата, говорится в заявлении группы. Мэлпас и Зеленский также обсудили ряд проектов в Украине, включая инициативы в области энергоэффективности, инфраструктуры, железных дорог, укрепления экономики и создания дополнительных рабочих мест на востоке страны.

Владимир Зеленский по итогам встречи отметил увеличение роли ВБ в устойчивости финансового сектора Украины. "Спасибо за 350 млн долларов финансовой поддержки", - написал украинский президент в Twitter.