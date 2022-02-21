Финансовые новости
- |
- 21.02.22
- |
- 10:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Всемирный банк готов выделить Киеву 350 млн долларов
Группа Всемирного банка (ВБ) готовит к выделению Украине 350 млн долларов (309 млн евро). Совет директоров группы до конца марта рассмотрит возможность их перечисления в рамках механизмов краткосрочного и долгосрочного финансирования. Глава ВБ Дэвид Мэлпас в субботу, 19 февраля, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.
За первоначальными траншами последуют дальнейшая финансовая поддержка и дополнительные средства на реформы, в том числе в области энергетики и климата, говорится в заявлении группы. Мэлпас и Зеленский также обсудили ряд проектов в Украине, включая инициативы в области энергоэффективности, инфраструктуры, железных дорог, укрепления экономики и создания дополнительных рабочих мест на востоке страны.
Владимир Зеленский по итогам встречи отметил увеличение роли ВБ в устойчивости финансового сектора Украины. "Спасибо за 350 млн долларов финансовой поддержки", - написал украинский президент в Twitter.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мюнхенская не зрада: как Путин объединил мир вокруг Украины и какие шаги готовит Запад
|Позитив недели. Наши летчики отработали ракетно-бомбовые удары по танковым колонам
|Эвакуация, мобилизация и паника. Как путинское «к сведению» дестабилизировало ОРДЛО
|Обращения глав «ДНР» и «ЛНР» об эвакуации были записаны заранее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Всемирный банк готов выделить Киеву 350 млн долларов
|ЕС не может зависеть от поставщика энергии, грозящего начать войну – фон дер Ляен
|Стоимость золота снижается 21 февраля в рамках коррекции
|Число умерших в Украине 2021г выросло к 2020г на 15,8%, к 2019г - на 22,9% – Госстат
|Поставки российского дизтоплива резко выросли — «А-95»
|Количество земельных транзакций в Украине за неделю сохранилось на уровне чуть более 4 тыс. сделок
Это интересно
|На крупнейшем авиасалоне Азии за электрическими аэротакси выстроилась очередь из покупателей
|Невидимая фронтальная камера, 5000 мА·ч, 135 Вт, 120 Гц Snapdragon 8 Gen 1, 18 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флеш-памяти. Представлен Red Magic 7 Pro
|120 Гц, 120 Вт, 4700 мА·ч, 64 Мп и Snapdragon 8 Gen 1 за 520 долларов. Представлен Redmi K50 Gaming Edition
|Искусственный интеллект научили управлять плазмой внутри настоящего термоядерного реактора
|Tesla уличили в завышении запаса хода электрокаров
|Миллиардер из США заказал у SpaceX три полёта — в рамках одного из них впервые в открытый космос выйдет непрофессиональный астронавт
|Корейские биржевые фонды начали зарабатывать на метавселенной