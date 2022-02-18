Количество земельных транзакций в Украине за неделю сохранилось на уровне чуть более 4 тыс. сделок

В Украине за неделю 11-18 февраля проведено 4,35 тыс. земельных транзакций на участки сельхозназначения, что незначительно (на 1,1%) меньше показателей прошлой недели (4,44 тыс. сделок), тогда как общая площадь проданных земучастков выросла на 1,6%, до 11,57 тыс. га.

Как сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в пятницу, в целом с начала открытия рынка земли 1 июля 2021 года и по 18 февраля заключено 98,62 тыс. земельных сделок по участкам общей площадью 251,60 тыс. га.

Таким образом, за прошедшую неделю ежедневно осуществлялась в среднем 621 сделка с землей на общую площадь 1,65 тыс. га против 634 сделок на 1,63 тыс. га неделей ранее.

По данным Минагрополитики, самая высокая средняя цена гектара земли во Львовской области – 126,8 тыс. грн (-3% за неделю). За ней следуют Киевская - 80,1 тыс. грн/га (-1,9%) и Ивано-Франковская 41,2 тыс. грн/га (-0,4%) области. Замыкают пятерку Одесская и Хмельницкая области – соответственно 22,8 тыс. грн/га (-1,3%) и 20,9 тыс. грн/га (цена не изменилась). За ними следуют Черновицкая и Ривненская – 20,8 тыс. грн/га (+3,4%) и 19,6 тыс. грн/га (-1,5%) соответственно.

Самая дешевая земля, по данным министерства, в Кировоградской и Закарпатской областях – 6,7 тыс. грн/га и 7,9 тыс. грн/га соответственно, а также в Луганской (8,1 тыс. грн/га) и Николаевской (9,3 тыс. га), тогда как средняя по стране сократилась за неделю на 2,4%, до 22,4 тыс. грн/га.

По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область с показателем 37,04 тыс. га. За ней идут Днепропетровская – 22,95 тыс. га, Кировоградская – 22,7 тыс. га, Херсонская – 20,31 тыс. га и Полтавская области – 19,24 тыс. га.

Средний по стране размер проданного земучастка в сделке не изменился - 2,44 га, хотя их средние размеры колеблются от 0,43-0,79 га в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до 3,9-4,8 га в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Луганской областях.

Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля 2021 года. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.