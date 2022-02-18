Глава Минфина: Украина ожидает первый транш макрофинансовой помощи ЕС в EUR600 млн в конце марта-начале апреля

Украина ожидает получения первого транша макрофинансовой помощи в EUR600 млн в конце марта-начале апреля, сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

"Первый транш такой помощи будет составлять EUR600 млн и является безусловным. Мы надеемся получить эти средства в конце марта–начале апреля этого года", – сказал Марченко, выступая с трибуны парламента в ходе часа вопросов к правительству в пятницу.

"Второй транш Украина получит после утверждения сторонами краткосрочных мер относительно введения структурных реформ, над которыми сейчас совместно работают команды Еврокомиссии и Министерства финансов", – добавил министр.

Выделение макрофинансовой помощи Украины он назвал беспрецедентно быстрым.

"Минфин также ведет переговоры с правительством Японии относительно формирования механизма привлечения японского агентства международного сотрудничества JICA к новой "зеленой" программе со Всемирным банком по займу политики развития, так называемому green DPL", – добавил Сергей Марченко.

Он пояснил, что обсуждается возможность привлечения от $500 млн от ВБ и до $300 млн от японского правительства.

Ранее Европейский парламент проголосовал "за" предложение Европейской комиссии предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в размере EUR1,2 млрд.