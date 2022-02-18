Минфин не поддерживает введение нулевой ставки НДС на продукты питания

Введение нулевой ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания не приведет к значительному снижению их стоимости для конечного потребителя.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей во время круглого стола в Торгово-промышленной палате Украины.

"Наша стопроцентная уверенность в том, что вопрос роста стоимости пищевых продуктов не будет решен путем снижения ставки НДС", - сказала она, комментируя инициативу депутатов снизить НДС на продукты питания до 0%.

Воробей подчеркнула, что такое решение приведет к недополучению государственным бюджетом 60 млрд грн.

Замминистра пояснила, что снизить стоимость пищевых продуктов можно за счет снижения себестоимости их производства. Для этого необходимо проанализировать все составляющие себестоимости и разработать возможный механизм ее уменьшения.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что инициативу снизить НДС на продукты питания нужно проанализировать и доработать. Он добавил, что к этому необходимо привлечь Министерство экономики, Министерство аграрной политики и продовольствия и Офис Президента.

Арахамия считает, что соответствующий законопроект на второе чтение в Верховной Раде может выйти до июля этого года.

В Верховной Раде 4 февраля был зарегистрирован законопроект №7023 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об удешевлении стоимости продуктов питания и сохранении конкурентоспособности отечественного производителя». Документ предлагает ввести нулевую ставку НДС на все продукты питания в Украине сроком на 6 месяцев.

Авторы законопроекта обосновывают необходимость такого решения тем, что Европейский Союз с 1 июля вводит 0% НДС на все продукты питания, что может создать неравные условия для украинских производителей.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 17 декабря 2020 года приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции".

Закон предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в частности: крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семян льна, свирепы или рапса, подсолнечника и других масличных культур.

В июле 2021 года Верховная Рада возобновила ставку НДС в размере 20% при налогообложении операций по поставке на таможенной территории Украины и ввозу на таможенную территорию государства: КРС, свиней, овец, ржи, цельного молока, овса, семян льна и семян и плоды других масличных культур, а также сахарной свеклы.