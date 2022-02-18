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За годы военной агрессии Украина потеряла $280 миллиардов
13:27 18.02.2022 |
По оценкам международных экспертов Украина потеряла от оккупации территорий Донбасса и Крыма около 280 млрд долл. в виде утраченного ВВП в период 2014 - 2020 годов.
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы живем в условиях российской агрессии уже восьмой год. По оценкам международных экспертов, за все годы военной агрессии Украина потеряла от оккупации территорий Донбасса и Крыма около 280 млрд долл. в виде утраченного ВВП за 2014-2020 годы", - сказал Марченко.
Он отметил, что геополитическая напряженность вокруг экскалации на границах повлияла на восприятие инвесторами суверенного долга Украины; это привело к ухудшению котировок еврооблигаций Украины на внешних рынках и к уменьшению портфеля нерезидентов в украинских ОВГЗ.
Марченко отметил, что портфель нерезидентов в украинских ОВГЗ сократился примерно на 14 млрд грн.
"Доля ОВГЗ, которой владеют иностранные инвесторы, сократилась с 10 до 8%", - заметил Марченко.
Как сообщал Укринформ, в начале января 2022 года нерезиденты начали активно сокращать свой портфель гривневых ОВГЗ, что сказалось на курсе национальной валюты. За январь официальный курс гривни по отношению к доллару снизился на 4,3%.
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