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В Украине количество перегруженных автомобилей уменьшилось в 30 раз
23:13 17.02.2022 |
Количество перегруженных автомобилей в Украине уменьшилось в 30 раз после того, как начала полноценно работать система комплексов взвешивания в движении (Weight in motion, WiM).
Об этом корреспонденту Укринформа рассказал в Умани заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Андрей Ивко.
«С 1 октября прошлого года, когда начал действовать закон, разрешающий взвешивать автомобили в движении, мы наблюдаем резкое уменьшение количества перегруженных автомобилей. Их количество уменьшилось не в два-три раза, а сразу в 30 раз. Это произошло после того, как было установлено 100 автоматических комплексов, которые позволяют взвешивать грузовики в движении. В ближайшее время мы планируем дополнительно установить ещё 50 таких комплексов», - сказал Ивко.
Чиновник рассказал о принципах, которыми руководствуется организация при выборе дороги, которую будут ремонтировать в первую очередь.
«В этом году мы планируем отремонтировать дороги к туристическим магнитам Черкасщины - Буцкому каньону, Чигирину и Холодному Яру». При выборе руководствуемся рекомендациями Государственного агентства регионального туризма. Также в наших планах - строительство на Черкасщине бетонной дороги от Звенигородки до Ватутино. Это своего рода эксперимент, который мы впервые применим на Черкасщине», - рассказал первый заместитель председателя Укравтодора.
В планах Укравтодора отремонтировать в этом году 259 километров дорог на Черкасщине. В прошлом году было отремонтировано свыше 200 км дорог.
Как сообщал Укринформ, законы, которые вводят административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в частности, в автоматическом режиме через платформу взвешивания-в-движении (систему WiM) вступили в силу с 1 октября 2021 года.
Первые комплексы WiM в Украине начали устанавливать в августе 2019 года.
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