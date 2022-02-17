"Когда премьер-министр посетил Киев ранее в этом месяце, он объявил о предоставлении 88 млн на поддержку демократии Украины и энергетической безопасности. Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей поддержки - увеличение финансирования на эти проекты до 100 млн фунтов", - сказала Трасс на пресс-конференции по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в четверг.
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Британия увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов - глава МИД
Британия увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов, заявила государственный секретарь Великобритании Лиз Трасс.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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