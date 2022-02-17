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За первую неделю к «Дія.City» присоединились 70 технологических компаний - Федоров
08:49 17.02.2022 |
К передовой налоговой и правовой системе для технологического бизнеса "Дія.City" уже присоединились 70 украинских и зарубежных компаний.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом во время Всеукраинского телемарафона ко Дню единения рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, проект "Дія.City", начатый только неделю назад, - одна из лучших в мире налоговых и правовых систем для технологического бизнеса. И за это время к ней присоединились 70 компаний. "Мы в пять раз снизили налоги для технологических компаний. Это большой стимул как для отечественного, так и для иностранного бизнеса. К примеру, один из самых дорогих стартапов мира - компания Revolut, которая стоит почти $40 миллиардов - во времена, когда информационное поле с точки зрения инвестиций далеко не самое лучшее, пришел в Украину и открывает здесь офис", - привел пример Федоров.
Появление таких современных сервисов, по его словам, - один из шагов для реализации стратегии построения в Украине самого удобного государства в мире. "В цифровизации, в цифровой трансформации, в нашем цифровом будущем - возможность объединить украинцев. Потому что это вдохновляющая идея, которая поможет нам побороть бюрократию, быстро реагировать на проблемы и увеличить национальный ВВП", - убежден вице-премьер.
Как сообщалось, с 8 февраля в Украине работает специальный правовой режим "Дія.City", разработанный для развития IT-отрасли. Выступая на презентации, Президент Владимир Зеленский спрогнозировал, что благодаря этому режиму доля IT во внутреннем валовом продукте Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы - до $16,5 млрд.
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