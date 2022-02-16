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Европарламент одобрил экстренную макрофинансовую помощь для Украины на 1,2 млрд евро
Европарламент дал согласие на выделение Украине пакета экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро по предложению, которое внесла Еврокомиссия.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"За" проголосовали 598 депутатов, против - 55, 41 - воздержались.
По его словам, получить первый транш Украина сможет предположительно в начале марта.
Для того, чтобы программа вступила в силу, за неё должен будет проголосовать еще Совет ЕС.
Напомним, 1 февраля Еврокомиссия предложила предоставить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в виде займов для повышения внутренней стабильности.
Первый транш в 600 миллионов евро Еврокомиссия хочет выделить как можно скорее после окончательного принятия программы. Второй транш выплатят после выполнения Киевом политических условий. Эти условия еще должны согласовать Еврокомиссия и кабинет министров Украины, их пропишут в меморандуме о взаимопонимании.
Правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в размере до $1 миллиарда для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Канада предоставит Украине ссуду на 500 миллионов канадских долларов ($393 млн) и летальное оружие и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).
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