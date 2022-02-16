Финансовые новости
- |
- 16.02.22
- |
- 18:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Торговые сети задолжали украинским производителям около $5 млрд
13:49 16.02.2022 |
Большие торговые сети должны украинским производителям около $5 млрд. Об этом в колонке Интерфакс-Украина пишет член Украинского совета бизнеса, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.
Он отмечает, что национальные торговые сети вопреки антимонопольному законодательству и всем предохранителям, установленным против недобросовестной конкуренции, заняли монопольное положение на рынке, занимая более 70%, и навязывают поставщикам собственные невыгодные, а иногда и вредные условия.
"Несмотря на нормы европейских директив, ограничивающих предельный срок расчетов 60 днями, поставщики вынуждены ждать 90, 120, а иногда и 180 дней. Для производителей это означает хроническую нехватку оборотных средств и необходимость дополнительного кредитования. Для сетей - беспроцентный кредит, которым они бесплатно пользуются неограниченное время. По разным подсчетам, речь идет об около $5 млрд, которыми ретейл пользуется по своему усмотрению, задерживая расчеты с поставщиками", - пишет Непран.
Также супермаркеты устанавливают по своему усмотрению штрафы, санкции и дополнительные доплаты - все это выливаются в то, что торговая наценка, которая должна составлять 15-25%, достигает 40% и даже 60%.
"Таким образом, отечественные агропроизводители и переработчики лишены возможности развивать свой бизнес и полностью упускают конкурентные преимущества перед своими коллегами из других стран", - считает он.
Непран предлагает для регулирования этого вопроса использовать европейский опыт. В ЕС действует документ, которым запрещаются действия, что могут рассматриваться как недобросовестные отношения между покупателями и поставщиками.
По инициативе АМКУ в 2016 году была попытка создать подобный документ и в Украине, однако представители торгового бизнеса отказались от его подписания, поэтому речь идет о необходимости вмешательства в ситуацию на государственном уровне в рамках законотворческой инициативы. "В частности, обязать торговые сети как минимум вовремя рассчитываться с поставщиками, не дискриминировать их по сравнению с иностранными производителями, ограничить размер штрафов и санкций и убрать массу других вещей, выгодных только одной стороне", - подчеркивает он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина опустилась на три ступени в рейтинге экономических свобод-2022
|Зрада онлайн. Зачем «слугам» дистанционное голосование в Верховной Раде
|Служить там, куда направит родина: Какие изменения ждут украинскую терроборону
|Откровения олигарха. Поменяет ли Коломойский Зеленского на Мосийчук
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Сжатая пружина» на первичном рынке жилья выстрелит в марте: что произойдет с ценами и спросом
|Украина выходит еще из одного соглашения СНГ
|Правительство создало Фонд гарантирования кредитов аграриям
|Повышение ренты на добычу природного газа создаст дефицит на рынке — ЕБА
|Швеция инвестирует в разработку малого ядерного реактора на свинцовом теплоносителе
|Торговые сети задолжали украинским производителям около $5 млрд
Это интересно
|Brabus выпустил мотоцикл. Стритфайтер 1300 R построен на базе KTM 1290 Super Duke R EVO
|Пользователи гарнитур VR стали чаще ломать мебель и разбивать телевизоры
|Ученые нашли новое эффективное лекарство от мигрени: зеленый свет
|Белый дом опасается удара России по американской полупроводниковой отрасли
|Ключом к сверхпроводимости при комнатной температуре может стать свет
|На мое имя взяли кредит, что делать? Рекомендации от НБУ, киберполиции и юристов
|Alfa Romeo представила кроссовер Tonale