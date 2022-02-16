В бюджете Украины появился фонд внутренних водных путей: куда пойдут деньги

Верховная Рада создала Государственный фонд внутренних водных путей. Соответствующий законопроект №5090 предусматривает создание фонда в составе спецфонда Госбюджета, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Мы уже увидели эффективность специальных фондов для поддержки инфраструктуры на примере работы с Дорожным фондом. Отдельный Государственный фонд внутренних водных путей - это инструмент для обеспечения стабильного и гарантированного развития речной инфраструктуры", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Средства фонда будут направляться на:

▪ обслуживание внутренних водных путей для содержания в судоходном состоянии;

▪ строительство, реконструкцию, ремонт и содержание стратегических объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта;

▪ осуществление мер по обеспечению безопасности судоходства на внутренних водных путях;

▪ навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на внутренних водных путях;

▪ функционирование, реконструкцию, ремонт и развитие речной информационной службы.

Среди источников, которые будут формировать Государственный фонд внутренних водных путей - средства государственного дорожного фонда, государственные заимствования, средства от реализации почвы, изымаемой в результате проведения путевых работ и другие поступления.

Кубраков отметил, что в этом году стартовало "Большое строительство" для реки. Уже начались капитальные работы на судоходных шлюзах Днепра. На завершающей стадии работы по модернизации пункта управления Киевского шлюза.

"В дальнейшем мы планируем провести капитальный ремонт на оставшихся пяти днепровских шлюзах. Также на стадии предварительного технико-экономического обоснования проекты по построению второй ветки Каховского и реконструкции трехкамерной ветви Запорожского судоходных шлюзов", - рассказал министр.

Кроме того, на базе ГП "Укрводдора" будет создано единое предприятие для обслуживания и развития речной инфраструктуры, которое будет осуществлять в том числе и лоцманское проведение, и навигационное обеспечение.