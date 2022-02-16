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Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три года
16:49 15.02.2022 |
Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2022 года составил 62,3, что на 4,9 пунктов ниже показателя декабря. Падение индикатора вызвано снижением всех его составляющих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
"В январе 2022 года значение индекса потребительских настроений одно из самых низких за последние 3 года на фоне обострения российского кризиса. Ухудшились все его основные составляющие, но больше всего - девальвационные ожидания", - комментируют аналитики Info Sapiens.
Индекс текущего положения уменьшился и составляет 60,4, что на 4,9 п. ниже уровня этого показателя в декабре. Индекс экономических ожиданий в январе составляет 63,5, что на 4,9 п. ниже от уровня этого индекса в декабре.
В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 6,2 п. и составляет 139,6. Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 1 п. и составляет 192,4. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 15,6 п. и составляет 161,8.
Исследования потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens.
Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.
Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинакова. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.
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