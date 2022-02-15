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Украина получит от Канады кредит в полмиллиарда долларов
Правительство Канады предоставит Украине кредит на 500 млн долл. (примерно 420 млн долл. США) для поддержки экономики в условиях угрозы российской агрессии.
Как сообщает корреспондент Укринформа, такую информацию обнародовало министерство финансов Канады.
"Канада предложит правительству Украины заем объемом до 500 млн долл. для поддержания экономической стабильности страны на фоне российской военной агрессии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот заем будет выделен в дополнение к суверенному кредиту в 120 млн долл., о котором было объявлено в январе. "Канада продолжает поддерживать стабильность украинской экономики, оставаясь приверженной уменьшению напряжения", - подчеркнули в министерстве финансов.
Как сообщал Укринформ, в январе Канада решила расширить и продлить военную тренировочную миссию UNIFIER, усилить разведывательное сотрудничество и отправить Украине нелетальное оборонительное снаряжение.
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